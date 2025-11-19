На Білогорщі у Львові будують новий мікрорайон із житлом, готелями і торговими центрами. Фактично земля, на якій заплановане будівництво, належить до Зимної Води, впритул межує зі Львовом і активно рекламується саме як житло у Львові.

Проти нового будівництва виступають мешканці мікрорайону, стверджуючи, що територія містить поклади цінних торфів, на яких часто виникають пожежі, тож така земля непридатна для нового будівництва. Натомість забудовник стверджує, що ця територія роками була захаращена, а пожежі виникали через сусідство з асоціальними групами. ZAXID.NET зʼясував, хто і що будуватиме на Білогорщі та чому екоактивісти проти.

З садибної забудови в багатоповерхівки

Новий житловий район запланований поза межами офіційно затвердженого заказника, однак фактично на все ще заболоченій території. Юридично ця територія відноситься до Зимноводівської селищної ради. У грудні 2024 року сільрада затвердила два суміжні детальні плани, які передбачають переведення ділянок садибної забудови в житлову і будівництво багатоповерхівок.

Зокрема, ДПТ в районі вул. Роксоляни загальною площею 11,5 га передбачає будівництво 15-поверхового готелю та торгового центру, початкової школи, 10-поверхових житлових комплексів на майже 1700 квартир, автостоянки сукупно на майже 200 місць та підземний паркінг на 965 місць. Також ДПТ передбачає будівництво нових вулиць, закладених генпланом Львова.

Проєктний план ДПТ на вул. Роксоляни

Другий детальний план стосувався 11 га території за межами Зимної Води, що примикає до Львова. Він стосується сусідньої ділянки і передбачає обʼєднання п’яти земельних ділянок та переведення їх із земель садибного типу у землі багатоквартирної житлової та громадської забудови. Тут планується будівництво 6-8-поверхових житлових будинків на понад 2 тисячі квартир, підземного паркінгу, вбудованого дитсадка, гостьової автостоянки на 204 місця та торгового центру.

Проєктний план ДПТ територій, що примикають до Львівської громади

Загалом практика забудови околиць Львова не нова. Громади, які межують зі Львовом давно пішли цим шляхом. За останні роки нові багатоповерхові райони виросли у Сокільниках, Солонці, активно розбудовується біля Львова й Давидівська громада.

Прикметно, що у 2013 році Львівська міська рада розробила детальний план території, що пропонував розбудову двох мікрорайонів – Білогорща та Роксоляни загальною площею 300 га. Він передбачав осушення південної частини заболоченої території та пристосування її під житлове будівництво і супутню інфраструктуру. Хоч прилеглі землі Зимноводівської сільради не входили до меж цього детального плану території, у проєктній документації їх було позначено зоною канав і заторфованих ґрунтів.

ДПТ у межах Львівської громади

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач розповів ZAXID.NET, що територія, де планується нове будівництво, справді заболочена. При розробці детальних планів сільрада не погоджувала їх із міською радою, попри те, що ця ділянка впритул межує зі Львовом.

Унікальне торфовище

У 2019 році Львівська обласна рада, ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» площею 92 га, з яких 58,8 га – це землі Львівської громади, а 33,2 га – Зимноводівської.

Межі заказника позначені сірим кольором

За рік до приєднання до Львівської ОТГ, Рясне-Руська сільрада розпаювала та передала 15 га заказника у приватну власність гаражним кооперативам. Лише у 2024 році Львівська міськрада в Верховному Суді остаточно підтвердила законність створення заказника та повернула в комунальну власність усі ділянки розпайованого заказника. Втім поки тривали судові Понад 2,7 га території ландшафтного заказника заклали в іпотеку та перереєстрували на приватну компанію.

Ця територія – не просто болота та хащі. Це єдиний в Україні заказник, розташований у межах міста. Тут є торфово-болотні поклади із заляганням на понад 7 м, росте 42 види рідкісних рослин та зафіксовані місця поширення 25 видів тварин, частина яких занесена до Червоної книги.

У серпні 2024 року міське управління екології виграло грант на понад 4,2 млн грн від Європейського Союзу на відновлення водно-болотних угідь заказника «Торфовище Білогорща», облаштування дерев’яних доріжок та веж спостереження за птахами.

Виділена під нову забудову територія не охоплюється заказником та не межує із ним. Понад 9 га землі на Білогорщі належить ТзОВ «Аурум Дістрікт», яке і планує будівництво нового кварталу.

«Осушення при будівництві тільки збільшить ризики виникнення пожеж»

На сайті забудовника Auroom District позиціонують як 8-поверховий житловий комплекс на вул. Роксоляни у Львові. Вартість квартир стартує від 40 тис. грн за м кв. Здача запланована на третій квартал 2028 року.

Візуалізація Auroom District

«Перезавантаження. Нова історія Левандівки починається тут. Це про відчуття, що ви вдома й поруч усе, що треба. І навіть більш», – йдеться в описі проєкту на сайті забудовника.

Попри те, що офіційно ЖК будується в Зимній Воді, рекламується він як житло у Львові. На це звернули увагу активісти ГО «Екопростір Левандівка – Білогорща», які оскаржують містобудівну документацію на забудову торфовища.

ГО звернулося в Львівський окружний адміністративний суд із вимогою скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу з торговим центром і дитсадком. Суд прийняв заяву ГО до розгляду.

Паралельно організація звернулась до Львівської міської ради та Львівської обласної військової адміністрації, оскільки у вересні забудовник зареєстрував у єдиній системі в сфері містобудування проєктну документацію, яка досі не затверджена. Попри це, на ділянці, як стверджують екоактивісти, вже ведуть підготовчі роботи.

«Порушуючи вимоги законодавства, забудовник створює загрозу, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища з огляду на те, що, зокрема, забудова розпочата на заліснених зелених зонах з торфовими ґрунтами, які можуть входити до охоронної зони ландшафтного заказника місцевого значення “Торфовище Білогорща”, створеного рішенням Львівської обласної ради від 29 жовтня 2019 року», – вказано у зверненні, що є в розпорядженні ZAXID.NET.

Крім цього, територія майбутньої забудови розташована на пожежонебезпечних торфовищах, де пожежі відбуваються регулярно, а їх осушення при будівництві тільки збільшить ризики виникнення пожеж.

Екологи зауважують, що жоден із затверджених ДТП не передбачає будівництво дорожньої інфраструктури, а лише покликається за проєкти генплану Львова, хоча юридично територія розташована в межах Зимноводівської сільради.

«Членам ГО, які проживають на вул. Роксоляни, добре відомо, що пожежі на цій території є регулярним явищем, і вже не раз потребували втручання ДСНС. Відсутність будь-яких планів щодо інженерного, протипожежного чи евакуаційного захисту населення на випадок надзвичайних ситуацій становить реальну загрозу для життя і здоров’я майбутніх мешканців та навколишніх громад», – йдеться в позовній заяві.

Любомир Зубач також вважає, що нове будівництво негативно вплине на заболочену територію і такі плани сусідні громади мали б погоджувати.

«Зверніть увагу, забудовник рекламує ЖК як “нове життя Левандівки” – тобто, мікрорайону у Львові, а не в Зимній Воді. До нас зверталися екоактивісти, але ця територія – не наша юрисдикція», – розповів ZAXID.NET Любомир Зубач.

«Ці землі були пристанищем для асоціальних елементів»

Забудовник звинувачення екоактивістів відкидає. У коментарі ZAXID.NET директор ТзОВ «Аурум Дістрікт» Андрій Криницький розповів, що на належних товариству землях проведено геодезичне дослідження, відповідно до якого розроблено проєктну документацію і отримано дозвіл на виконання будівельних робіт – все законно.

«На початковій стадії землевпорядна організація розробила проєкт землеустрою щодо зняття, переміщення, збереження та використання родючого шару ґрунту. При його виконанні встановили що потужність родючого шару ґрунту на належних нам земельних ділянках становить не більше 50 см, що складається з суміші мулу та сильно розкладеного торфу пронизаного корінням рослин. Такий склад ґрунту не належить до переліку особливо цінних груп ґрунтів. Раніше ці землі були пристанищем для асоціальних елементів, що влаштовували в хащах притони, стягуючи сміття і непотріб, де відкрито вживали алкоголь та наркотики, влаштовуючи пʼяні дебоші. Готуючи зілля на відкритому вогні, вони постійно спричиняли загорання сухої трави, через що здіймались пожежі», – зазначив Андрій Криницький.

Такий вигляд зараз має територія майбутньої забудови / фото компанії Auroom

Він висловив подив, що таке сусідство не викликало заперечень у екоактивістів.

«Кінцевою метою діяльності наших компаній-забудовників є створення комфорту та затишку для мешканців. Ми розуміємо важливість розбудови соціальної інфраструктури поруч із споруджуваним нами житлом і завжди враховуємо інтереси громади. На диво жодних конструктивних пропозицій жоден із так званих "громадських активістів" не висловлював, звівши свою позицію до безапеляційних заперечень проти реалізації проєкту», – додав Андрій Криницький.