Селище Рудно біля Львова раніше майже не фігурувало у будівельних скандалах та не мало статусу особливо привабливого для забудовників населеного пункту, на відміну від інших прильвівських Брюховичів та Винників. Усе змінилося і на початку повномасштабного вторгнення, коли у кількаповерхові будинки почали розростатись по всьому селищу.

Навесні 2025 року Львівська міська рада заявила про унікальну навіть для Львова будівельну аферу в Рудно – під виглядом індивідуальних житлових будинків побудували фактично багатоквартирні будинки із окремими септиками під кожну квартиру і відсутністю паркомісць. Міська рада ж заявляє про масові порушення та відсутність належної реакції від державної інспекції.

ZAXID.NET з’ясував, у чому полягає будівельна схема в Рудно та хто до неї може бути причетним.

***

«На шести сотках буде 12 квартир»

Селище Рудно розташоване на захід від Львова. У 2021 році, межах реформи децентралізації, селище увійшло до Львівської міської громади. Рудно забудоване переважно особняками та дачними будинками, тут є своя школа та амбулаторія і навіть торговий центр, який звели вже після початку повномасштабного вторгнення. Тихим прильвівським селом Рудно було до 2022 року, коли мешканці помітили масову активність забудовників на різних локаціях.

Ветеран Ігор Лучків мешкає в Рудно на вул. Галицькій у родинному особняку. Це невеличка сільська асфальтована вуличка, на якій двом автомобілям складно роз’їхатись. Поруч із будинком Ігоря Лучківа, на вул. Шевченка, 67, місцева мешканка Марія Мельник рік тому викупила будинок і ділянку під ним та розпочала будівництво, точніше за документами йшлося про реконструкцію садового будинку, однак по факту тут збудували значно більший двоповерховий будинок із мансардою, що зсередини нагадує багатоквартирний.

Ігор Лучків спостерігав за цим будівництвом пів року і коли стало зрозуміло, що йдеться не про реконструкцію і не про повноцінне будівництво індивідуального житла чи котеджу, звернувся до Львівської міської ради з проханням перевірити будмайданчик.

На фото видно, що будинок розділений сходовою кліткою, а на кожному поверсі розташовані невеликі квартири

«Біля мене викупили особняк і почали будівельні роботи. Я перевірив документи на будівництво і зʼясував, що тут збудують 11-метровий будинок на 500 м2. Але вже з фундаменту було видно, що це не особняк, бо до кожної кімнати була підведена каналізація. Я намагався поговорити з будівельниками, вони сказали, що це не моя справа. Тоді я викликав поліцію, яка перевірила документи і заявила, що все законно», – розповів ZAXID.NET Ігор Лучків.

Сам будинок і справді мало нагадує котедж. Через незасклені вікна видно, що будинок розділяє сходова клітка, а на кожному поверсі розташовані по 4 квартири. Загалом будинок розрахований на 10-12 квартир. Причому в дозволі на початок будівельних робіт від ДІАМ вказано, що будинок «господарський і будується власними силами».

Фото ZAXID.NET

«Я думав, що дозволи на будівництво в Рудно видає Львівська міська рада, тому звернувся до мера Андрія Садового і розповів, що забудовник отримав документи на котедж, а по факту виходить багатоквартирний житловий будинок. Кажу, як це воно має бути, що на шести сотках буде 12 квартир. А де вони мають паркуватися? В нас вузенька вуличка», – розповів Ігор Лучків.

Після його звернення, навесні 2025 року, міська рада зібрала комісію та виїхала на обстеження. Тоді зʼясувалося, що загалом у Рдно за подібною схемою замість індивідуальних особників будують близько 60 багатоквартирних будинків. І ця схема цілком легальна.

Поділив, зареєстрував, заїхав

Будівництво в приєднаному до Львова селищі має регулювати департамент архітектури міської ради. До прикладу, для будівництва чи реконструкції багатоквартирного чи індивідуального житлового будинку площею понад 500 м2 забудовник чи власник землі має отримати містобудівні умови та обмеження або ж будівельний паспорт, розробити проєкт і вже на основі цих документів отримати в Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) дозвіл на початок робіт.

Із індивідуальним житлом площею до 500 м2 схема простіша. В цьому випадку достатньо отримати схему намірів забудови земельної ділянки. Таке спрощення процесів Кабмін ухвалив на початку 2022 року. Схему намірів забудови видає приватний архітектор чи інженер-проєктувальник, який має кваліфікаційний сертифікат і може накладати електронний підпис на документи. У цьому документі зазначають лише базові характеристики майбутнього будівництва – розташування будинків на ділянці, відстані від сусідніх ділянок та інших обʼєктів, фасади і плани поверхів, перелік інженерних мереж тощо.

Фактично міська влада усунена від процесів будівництва, коли йдеться про невеликі індивідуальні особняки і це справді мало б спростити процес погодження для їхніх власників. Однак цією лазівкою вирішили скористатися у Рудно.

На основі схеми намірів забудови ділянки власники землі отримують дозвіл на початок будівництва індивідуального помешкання площею до 500 м, а потім на власний розсуд розплановують під окремі квартири.

«Термін" планування будинку" в законодавстві досить розмитий. Це можуть бути, наприклад, просторі кімнати з власною ванною», – пояснює ZAXID.NET керівник міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львова Тарас Павлишин.

Вид на будівництво на вул. Шевченка, 67 зі сторони вул. Піскової

Після цього власник землі ділить її на кількох співвласників. Це можуть бути його родичі або ж потенційні покупці, які не завжди здогадуються, що це частина схеми. Після цього співвласники землі звертаються до ДІАМ за внесенням змін до документу про дозвіл на початок будівельних робіт, стаючи таким чином його замовниками.

Далі співвласники звертаються в Бюро технічної інвентаризації за довідкою про виділення їхньої частки майна на ділянці, на основі якої державний реєстратор реєструє право власності як на квартиру.

«Таким чином забудовники ухиляються від присвоєння адреси, уникають розроблення детального території і проєкту будівництва, який би передбачав підведення комунікацій. Тому що індивідуальний будинок вимагає окремого септика і меншої електричної потужності, інші характеристики труб на каналізацію тощо. Державні будівельні норми чітко розділяють ці характеристики для індивідуального і багатоквартирного житла», – каже Тарас Павлишин.

Крім цього, під багатоквартирне будівництво в селищі необхідно було б розробити детальний план території на кожну ділянку та змінювати її цільове призначення, а завдяки схемі забудовники можуть пропускати всі ці ланки.

Після завершення будівництва співвласники землі індивідуально звертаються до комунальних служб із проханням приєднати їхні об’єкти нерухомості, а по факту квартири, до газових та електричних мереж. Варто розуміти, що в Рудно немає власних каналізаційних мереж, тож кожна така квартира матиме окремий септик. Лише з осені 2025 року в селищі запрацює каналізаційно-насосна станція, до якої насамперед приєднають соціальну інфраструктуру та центральні вулиці.

Як розповів заступник міського голови Львова з містобудування, за 2022-2025 роки департамент архітектури ЛМР видав у Рудно 49 будівельних паспортів. Натомість приватні архітектори за аналогічний період зареєстрували в електронній системі 184 будівельні паспорти.

«У бажанні все спростити держава створила велику проблему місцевому самоврядуванню. Начебто намагаючись подолати корупцію, насправді створили прекрасні умови для такого-от будівельного схематозу, як в Рудно. Зазвичай в таких будинках немає ні нормальної каналізації, ні достатньої кількості паркомісць. Не враховано навантаження на інфраструктуру селища», – каже Любомир Зубач.

Немає загрози життю – немає перевірок

Провести легальну перевірку будмайданчиків у Рудно міська інспекція ДАБК не може. На час дії воєнного стану уряд заборонив муніципальним органам влади проводити позапланові перевірки на будмайданчиках, за винятком перевірок, що стосуються виявлення порушень інклюзивності будинків та на будмайданчиках, які забудовують державним коштом.

Крім цього, під час обʼєднання громад уряд не врегулював питання розширення повноважень міських ДАБК на приєднані села та містечка. Фактично львівська інспекція не має повноважень звертатися за дозволом на проведення перевірки в Рудно.

«На період воєнного стану повноваження міських ДАБК обмежені. Перевірки будмайданчиків можна проводити лише тоді, коли існує загроза життю, здоровʼю чи навколишньому середовищу. Ми кілька разів звертались в ДІАМ за дозволом на перевірку й отримали кілька відмов. Потім нас запросили на комісію, яку зібрали за зверненням місцевих мешканців, ми описали схему, але ДІАМ порушень не побачила», – розповідає Тарас Павлишин.

Таке звернення написав і Ігор Лучків. Першу його скаргу проігнорували, тоді він вирішив зібрати підписи у мешканців Рудно і особисто подати документи в ДІАМ. 1 липня комісія таки засіла, однак причин для перевірки на місці не знайшла.

«Я показав ДІАМ фото кількох будинків, запитав, скільки дозволів на будівництво квартир в Рудно видала інспекція. Мені відповіли, що жодного. Я їм показав оголошення на OLX із продажу квартир у нібито котеджах. Їх є близько 60-ти. Але вони на це не звернули увагу, а після цього дали відписку, що під час дії воєнного стану інспекція виїжджає на місце, тільки якщо є загроза життю чи здоровʼю людини. Але це загрожує життю. Будинок біля мене розташований на ділянці в шість соток, каналізації немає. Куди будуть зливати стічні води? Ми лише з одного будинку чистимо септик раз чи два рази на місяць, а тут йдеться про 12 квартир», – розповів Ігор Лучків.

Ігор Лучків біля свого будинку, на якому він вивісив оголошення із застереженням потенційних покупців

Разом із односельцями Ігор Лучків організував збір підписів під листом зі скаргою до Міністерства розвитку громад і територій і планує завести його особисто, адже попередній лист, відправлений поштою, повернувся.

У березні 2025 року за зверненням ДАБК поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 (зловживання особами, що надають публічні послуги) ККУ. Наразі провадження перебуває на стадії досудового розслідування. У травні слідчі провели низку обшуків та допитів. Судячи з матеріалів справи, обшуки проводили у власників будинків та підприємців, які погоджували поділ будівлі на умовні квартири. Однак їхні назви в судових ухвалах засекречені.

Крім цього, у червні депутати Львівської міської ради офіційно звернулися до МВС, СБУ з проханням взяти цю справу під контроль. У відповідь на звернення в СБУ повідомили, що це не їхня компетенція, а МВС доручило львівській поліції пришвидшити розслідування.

Старі знайомі прізвища

У зверненнях до правоохоронців міська ДАБК просить перевірити причетних до втілення шахрайської схеми забудовників, а також державних реєстраторів, які масово реєструють, наприклад, до 10 співвласників майна в одному будинку. Серед тих, хто фігурує в цих зверненнях, за даними ZAXID.NET, є скандальні реєстратори – Назар-Павло Павлишин, Михайло Живко та Наталія Лободинець, які вже мають по кілька підозр у незаконних реєстраціях права власності.

Назар-Павло Павлишин фігурує у низці проваджень щодо незаконної реєстрації майна. Зокрема, саме він реєстрував незаконно прибудовані квартири на вул. Зеленій, гаражі на вул. Замарстинівській, готелю біля озера в Брюховичах. Уже кілька разів йому вдалось уникнути відповідальності через закінчення термінів давності справи.

Михайло Живко теж не менш скандально відомий. Серед його «успішних кейсів» – незаконна приватизація Будинку профспілок у центрі Львова та перетворення підземного переходу на МАФи біля колишнього заводу «Кінескоп».

Наталія Лободинець поки що менш публічно відома як недобросовісна реєстраторка. На початку року вона отримала підозру через незаконну приватизацію землі в Зимній Воді. Також вона фігурує в роздачі земель під Північну обʼїзну, а у у квітні 2024 року їй навіть анулювали ліцензію через справу про приватизацію частини ландшафтного заказника біля Львова.

Успішна забудовниця та директорка ломбардів

Загалом міська ДАБК зафіксувала щонайменше 60 випадків будівництва багатоквартирного житла замість індивідуального на різних вулицях. ZAXID.NET проаналізував ділянки, які фігурують у справі, та виявив, що землю приватизували одні і ті самі люди або їхні родичі.

Наприклад, велике будівництво ведуть на вул. Шевченка, 134-136, поблизу території духовної семінарії УГКЦ та кінцевої маршруток. Ще кілька років тому ця земля була вільна від забудови, а місцеві вивозили сюди сміття.

Ділянки, на яких триває будівництво, не зареєстровані в реєстрі нерухомості, дані про їх власників у земельному кадастрі закриті, а в єдиному містобудівному реєстрі взагалі вказаний інший кадастровий номер ділянки. За документами тут будують житловий будинок садибного типу, а за схемою намірів забудови ділянки передбачений двоповерховий будинок із мансардою.

Насправді ж тут збудували фактично триповерховий будинок на кілька під’їздів. Це і не дивно, адже на профільному сайті ЛУН забудовники рекламуються як ЖК Forest Hill із квартирами від 34 м.

Візуалізація ЖК Forest Hill

ZAXID.NET зателефонував за номером телефону, вказаному в одному з оголошень, в якому ЖК Forest Hill рекламується як малоповерхове житло з одно-, дво- та трикімнатними квартирами з видом на ліс. Менеджерка Катерина Боляк запевнила, що на вул. Шевченка, 134 йдеться саме про будівництво квартир. У будинку заплановані чотири під’їзди по шість квартир у кожному, а також підземний паркінг на 18 місць. Вартість помешкань починається від 33 тис. грн за квадратний метр. Це найдешевша цінова межа на ринку, навіть для Рудно.

Фактичне будівництво на вул. Шевченка, 164

«Дуже люблю цей об’єкт. Сьогодні глянули з клієнтами і одразу зарезервували», – описує майбутній будинок на вул. Шевченка, 134-136 Христина Турчин. Вона позиціонує себе як ріелторка та експертка в галузі нерухомості.

У 2015 році Христина Турчин стала депутаткою Рудненської селищної ради як самовисуванка, згодом була секретаркою селищної ради. Працювала в ломбарді «Копійка» та компанії «Укр.Концепт-Кар», що належить львівським забудовникам Роману та Зоряні Булим. У декларації про доходи за 2020 рік Христина Турчин вказувала дві ділянки, будинок і квартиру. Також в декларації вказано, що згадана вище Марія Мельник продавала Христині Турчин нерухомість. Вона ж зверталася до ДІАМ за дозволом на початок будівельних робіт на вул. Шевченка, 136а.

Зараз же, за даними реєстру нерухомості, на Христину Турчин записані 22 ділянки, і не лише в Рудно, а й в сусідній Басівці, Годовиці та Рясне-Руській. Вона також представляється власницею агенції нерухомості «Фест Житло», й за даними ЛУН, такий забудовник справді будує 11 об’єктів у Рудно, та по одному в Зимній Воді та Рясне-Руському.

За даними аналітичної системи YouControl, на Христину Турчин були зареєстровані сім компаній, які замйаються ломбардами, та жодної, яка б займалася нерухомістю. Вочевидь вона веде цю діяльність як ФОП.

Фактичне будівництво на вул. Шевченка, 164

ZAXID.NET проаналізував ще кілька котеджів у Рудно, серед яких фактично житловий комплекс на вул. Наливайка. ЖК поділений на кілька ділянок, співвласниками яких у кожному з випадків є до шести людей. Цей будинок будувало «Фест Житло», не приховуючи, що йдеться про квартири, а не котеджі, але за документами – це все ще індивідуальні житлові будинки.

ЖК на вул. Наливайка

Ще один великий комплекс девелопер «Фест Житло» збудував упритул до сільської амбулаторії на вул. Шевченка, 64. За старою схемою – на ЛУН це житловий комплекс «Тарас Шевченко», а за документами – зблоковані житлові будинки, земля під якими записана на кількох власників.

ЖК на вул. Шевченка, 64

Замість висновків

Окрім проблем із каналізацією мешканців Рудно непокоїть і те, що через потребу у великій кількості паркомісць вузькі вулички селища стануть просто непридатними для проїзду, адже більшість будинків, які фігурують у цій схемі, не мають власних паркінгів.

Володимир Остапович мешкає на сусідній вул. Польовій. Він розповів ZAXID.NET, що через інтенсивну забудову в Рудно почались проблеми з водопостачанням. Селище приєднане до загальної мережі «Львівводоканалу», однак тепер у мешканців виникають проблеми із тиском при подачі води.

«В Брюховичах хоч і теж будують зі схемами, але там якось людяніше, є якісь паркомісця, а Рудно перетворюють у гетто», – підсумовує Ігор Лучків.

Цей матеріал-розслідування створено в межах програми «Школа журналістських розслідувань» від освітньої ініціативи Kyiv Media School