Судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) звернулися до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з листом про незаконність ініціативи ліквідації суду і загрозу конституційному порядку в державі.

«Судді Окружного адміністративного суду міста Києва направили звернення до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно існуючих на сьогодні загроз незалежності судової влади в Україні та ініціативи президента України ліквідувати ОАСК при відсутності визначених законодавством підстав», – йдеться в повідомленні ОАСК, розміщеному на сайті суду в середу.

У своєму листі судді заявили про нібито порушення порядку ліквідації судових установ, який визначено Конституцією України і законом «Про судоустрій та статус суддів».

У ОАСК наголошують, що законопроект не передбачає можливості переведення суддів у новий суд і не називає способу збереження гарантій незалежності суддів.

«Звертаючись до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, судді наголосили, що Конституція гарантує неможливість притягнення судді до відповідальності за прийняте ним рішення… Президент України, як гарант дотримання Конституції, не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим паче - звільняти суддів суду у такий спосіб. Також президент не має можливості звинувачувати суддів у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК», – наголошується у повідомленні.

У ОАСК також наголошують на тому, що ініціатива глави держави не була узгоджена з Вищою радою правосуддя як незалежним конституційним органом державної влади і суддівського управління.

У суді зазначають, що переведення суддів із ліквідованих у створювані суди можливе виключно на підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка ще не створена.

«Очевидно, що розпочато незаконну процедуру звільнення всіх суддів ОАСК без їх згоди, що заборонено пунктом 3.4. Європейської хартії закону "Про статус суддів", а такі дії матимуть негативний вплив на верховенство права та незалежність судової влади в Україні», – наводить ОАСК лист до ПАРЄ.

Нагадаємо, що 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

ОАСК відомий низкою скандальних рішень, зокрема – про скасування перейменування вулиць у рамках декомунізації і скасування нового українського правопису. Також цей суд зобов’язав переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності. Крім того, раніше ОАСК визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Судові процеси у справах, пов’язаних з банком, тривають.