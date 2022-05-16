Депортованих маріупольців утримують на території Росії у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів. Про це 16 травня у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріупольців утримують в 66 таборах в Росії. Загальна планова кількість місць у таборах 95 тисяч. Переважно, всі – на Далекому Сході. Коли ми стали про це говорити, майже ніхто не вірив. Тепер правду про нелюдство бачить увесь світ. ХХІ століття. Депортація. Табори. Сибір. Росія не змінює свого ставлення до українців віками», – розповів Андрющенко.

За інформацією видання «Лівий Берег», у найбільшому фільтраційному таборі перебуває близько 2 тисяч чоловіків. Їх утримують у нелюдських умовах.

Також Андрющенко оприлюднив список людей, які були депортовані напередодні.

«Їх вивезли з пункту фільтрації в с. Нікольське. Було депортовано 42 людини, зокрема 9 дітей. Всього за вчора було депортовано до Росії 340 людей, зокрема 52 дитини. Росія продовжує красти наших громадян», – написав він.

Він розповів, що для виїзду з міста потрібна спеціальна перепустка. ЇЇ можна отримати в єдиному місці за адресою: вул. Трамвайна, 10. Щодня там утворюється величезна черга, яка рухається дуже повільно. Він зазначив, що містяни намагаються вибратися з міста будь-якими шляхами, але створені росіянами умови все більше і суворіше блокують всі процеси. Приблизно 150-170 тисяч маріупольців, які залишаються у місті, є заручниками російської окупаційної влади, не маючи шансів виїхати на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, про примусову депортацію мешканців Маріуполя до Росії стало відомо ще у кінці березня. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що росіяни депортували у Сибір і за Полярне коло вже 100 тис. українців.