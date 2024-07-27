Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді: повний розклад на 28 липня
У Парижі тривають Олімпійські ігри, де у перший офіційний день змагань розіграли 14 комплектів медалей. На чотири з них претендували й українські спортсмени – у синхронних стрибках у воду, велоспорті, дзюдо та фехнуванні на шпагах, проте здобути омріяні медалі українцям поки що не вдалося.
У неділю, 28 липня, за золото Олімпіади позмагаються велосипедистка Яна Беломоіна, дзюдоїст Богдан Ядов та веслувальниця Вікторія Ус. Усього в цей день розіграють 13 комплектів медалей. Також кваліфікаційні виступи розпочинає стрілець Сергій Куліш, який на минулій Олімпіаді втратив бронзу через те, що стріляв не по своїх мішенях.
Детальний розклад другого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 28 липня:
- 10:30 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів, чоловіки)
- 11:00 – Дзюдо (до 66 кілограмів, чоловіки; Богдан Ядов – Айбек Уулу Кубаничбек (Киргизстан))
- 11:00 – Настільний теніс (одиночний розряд, жінки; Маргарита Песоцька – Ораван Парананг (Таїланд))
- 12:15 – Стрільба (пневматична гвинтівка, 10 метрів, чоловіки, кваліфікація; Сергій Куліш)
- 12:43 – Плавання (100 м на спині, чоловіки, Олександр Желтяков)
- 13:00 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів, жінки)
- 15:00 – Бадмінтон (груповий та одиночний етапи, жінки; Поліна Бугрова – Григорія Марішка Тунджунг (Індонезія))
- 15:10 – Маунтинбайк (крос-кантрі, жінки; Яна Беломоіна)
- 16:30 – Веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки, Вікторія Ус)
- 17:00 – Дзюдо (жінки до 52 кілограмів, чоловіки до 66 кілограмів; потенційно Богдан Ядов)
- 18:45 – Веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки; потенційно Вікторія Ус)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- Youtube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).