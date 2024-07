У Парижі тривають Олімпійські ігри, де у перший офіційний день змагань розіграли 14 комплектів медалей. На чотири з них претендували й українські спортсмени – у синхронних стрибках у воду, велоспорті, дзюдо та фехнуванні на шпагах, проте здобути омріяні медалі українцям поки що не вдалося.

У неділю, 28 липня, за золото Олімпіади позмагаються велосипедистка Яна Беломоіна, дзюдоїст Богдан Ядов та веслувальниця Вікторія Ус. Усього в цей день розіграють 13 комплектів медалей. Також кваліфікаційні виступи розпочинає стрілець Сергій Куліш, який на минулій Олімпіаді втратив бронзу через те, що стріляв не по своїх мішенях.

Детальний розклад другого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 28 липня:

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).