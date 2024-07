29 липня в командному багатоборстві на Олімпіаді-2024 виступлять українські гімнасти Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Олег Верняєв та Радомир Стельмах

Українські спортсмени продовжуть виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медалі їм не вдалося, проте є сподівання на третій офіційний день Ігор. Зокрема, змагання 29 липня розпочнуть призери Олімпіади-2020 у Токіо – дзюдоїстка Дарʼя Білодід та плавець Михайло Романчук. Крім того, в командному багатоборстві змагатимуться наші титуловані гімнасти – Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах, а у фехтуванні на шпагах – олімпійські призерки Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

Детальний розклад третього дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 29 липня:

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).