Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді: повний розклад на 29 липня
Українські спортсмени продовжуть виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медалі їм не вдалося, проте є сподівання на третій офіційний день Ігор. Зокрема, змагання 29 липня розпочнуть призери Олімпіади-2020 у Токіо – дзюдоїстка Дарʼя Білодід та плавець Михайло Романчук. Крім того, в командному багатоборстві змагатимуться наші титуловані гімнасти – Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах, а у фехтуванні на шпагах – олімпійські призерки Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька.
Детальний розклад третього дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 29 липня:
- 10:00 – фехтування (індивідуальна шабля, жінки, перше коло; Олена Кравацька – Сауссен Будіаф (Алжир))
- 10:15 – стрільба (пневматичний пістолет, 10 м, мікст, кваліфікація)
- 11:00 – дзюдо (жінки до 57 кг, перше коло; Дарʼя Білодід – Нера Тібва (Кірибаті))
- 11:00 – настільний теніс (чоловіки, перший раунд; Ярослав Жмуденко – Чженьдун Фань (Китай))
- 11:25 – фехтування (індивідуальна шабля, жінки, друге коло; Ольга Харлан – Сіхомі Фукусіма (Японія), Аліна Комащук – Хайон Джон (Південна Корея))
- 12:00 – Стрибки у воду (синхронна вишка 10 метрів, чоловіки; Кирило Болюх, Олексій Середа)
- 12:28 – плавання (800 м вільним стилем, чоловіки, кваліфікація; Михайло Романчук)
- 15:10 – Маунтинбайк (крос-кантрі, чоловіки; Олександр Гудима)
- 17:00 – Дзюдо (жінки до 57 кілограмів; потенційно Дар'я Білодід)
- 17:50 – бокс (чоловіки, надважка вага, перший раунд; Дмитро Ловчинський – Термоана Теремоана (Австралія))
- 18:30 – Спортивна гімнастика (команди, чоловіки; Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв)
- 21:50 – Фехтування (на шпагах, за бронзу, жінки; потенційно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька)
- 22:45 – Фехтування (на шпагах, жінки; потенційно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).