Член української переговорної групи Михайло Подоляк відреагував на пропозицію міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова про включення Білорусь до списку країн-гарантів безпеки для України.

В коментарі УП Подоляк заявив, що пропозиції щодо угоди можуть бути різними, але не факт, що їх погодять.

«В будь-якому переговорному процесі кожна сторона може заявити свої "позиції запиту". Ми запропонували в якості потенційних гарантів певні країни з демократичного табору з потужними арміями. РФ серед іншого запропонувала Білорусь. Як я розумію, виходячи з позиції того, що Білорусь – союзна держава, яка завжди підтримає будь-які російські ініціативи. Але ще раз повторюю – пропозиції сторін можуть бути різними. Питання тільки в фінальному узгодженому документі», – заявив Подоляк.

Раніше російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що серед країн-гарантів безпеки України повинна бути й Білорусь.