Перед приготуванням супу краще замочити квасолю на 4 години, щоб вона варилась швидше. Ви можете зробити його на курячому бульйоні або залишити дієтичним овочевим. Будь-яка варіація квасолевого супу буде смачною і до вподоби кожному.

Інгредієнти:

вода – 3 л;

картопля – 500 г;

квасоля – 50 г;

морквина – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

корінь селери або петрушки – 50 г;

олія – 1 ст. л.;

масло – 20-30 г;

лавровий листок – 2-3 шт.;

петрушка – 3 гілочки;

сіль до смаку;

перець до смаку.

Спосіб приготування:

Квасолю промийте 2-3 рази у чистій воді та переберіть. У велику каструлю наберіть 3 л води, доведіть її до кипіння, додайте квасолю та варіть її на середньому вогні 1 год, періодично знімаючи піну з поверхні води. Через годину квасоля повинна розм’якнути, але ще не розварюватися. Доки квасоля вариться, помийте та почистьте усі коренеплоди, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Очищені картоплини наріжте великими кубиками, додайте до квасолі та варіть 20 хв.

Цибулю, моркву та корінь селери наріжте маленькими кубиками та обсмажте 5-7 хв на пательні, розігрітій з ложкою олії.

Додайте обсмажені овочі у каструлю та варіть суп ще 25 хв на маленькому вогні. За 5-7 хв до закінчення приготування страви додайте 2-3 лаврові листочки, перець та сіль до смаку. При подачі прикрасьте квасолевий суп петрушкою.

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