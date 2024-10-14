Овочевий суп з квасолею. Рецепт дня0
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Перед приготуванням супу краще замочити квасолю на 4 години, щоб вона варилась швидше. Ви можете зробити його на курячому бульйоні або залишити дієтичним овочевим. Будь-яка варіація квасолевого супу буде смачною і до вподоби кожному.
Інгредієнти:
Квасолю промийте 2-3 рази у чистій воді та переберіть. У велику каструлю наберіть 3 л води, доведіть її до кипіння, додайте квасолю та варіть її на середньому вогні 1 год, періодично знімаючи піну з поверхні води. Через годину квасоля повинна розм’якнути, але ще не розварюватися. Доки квасоля вариться, помийте та почистьте усі коренеплоди, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Очищені картоплини наріжте великими кубиками, додайте до квасолі та варіть 20 хв.
Цибулю, моркву та корінь селери наріжте маленькими кубиками та обсмажте 5-7 хв на пательні, розігрітій з ложкою олії.
Додайте обсмажені овочі у каструлю та варіть суп ще 25 хв на маленькому вогні. За 5-7 хв до закінчення приготування страви додайте 2-3 лаврові листочки, перець та сіль до смаку. При подачі прикрасьте квасолевий суп петрушкою.
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