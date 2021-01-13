Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі

Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня, передає CNN у середу, 13 січня.

За оголошення імпічменту проголосували 222 представників Демократичної партії та 10 членів Республіканської партії. Натомість 197 республіканців виступили проти. У резолюції про імпічмент зазначена лише одна стаття, у якій Трамп обвинувачується у підбурюванні до заколоту.

Таким чином, Дональд Трамп став першим американським президентом, якому двічі оголосили імпічмент. Утім, для відсторонення Трампа від посади потрібне рішення Сенату та більшість у дві третини голосів.

Палата представників вперше проголосувала за імпічмент 18 грудня 2019 року. Тоді президента США звинуватили за двома статтями: зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. В лютому 2020 року Сенат виправдав Трампа та залишив його на посаді.

Нагадаємо, що 6 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі. Але вже наступного дня у четвер, 7 грудня, Конгрес сполучених Штатів таки затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Після цього найбільші соцмережі заблокували акаунти Трампа. Спершу обмеження були тимчасовими, але згодом адміністрація Twitter заявила, що блокує сторінку Трампа назавжди.

Компанія заявила, що блокування акаунту Трампа, який налічував понад 88 млн підписників, пов’язана з ризиком ескалації подальшого насильства після штурму Капітолію США.