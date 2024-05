У Каннах завершився 77-й кінофестиваль. Голова журі, акторка, сценаристка та режисерка Ґрета Ґервіг оголосила ім’я переможця. Ним став «Анора» Шона Бейкера, де одним із головних героїв є син російських олігархів.

Переможці 77-го Каннського кінофестивалю

«Золота пальмова гілка»

«Анора», Шон Бейкер

Гран-прі

«Все, що уявляємо як світло», Паял Кападіа

Приз за режисуру

Мігель Гомеш,«Гранд-тур»,

Приз за сценарій

«Субстанція», режисерка Каролі Фаржеа

Приз за найкращу жіночу роль

Акторський ансамбль (Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон) картини «Емілія Перес» (режисер Жак Одіяр)

Приз за найкращу чоловічу роль

Джессі Племонс («Види доброти», режисер Йоргос Лантімос)

Приз журі

«Емілія Перес» (режисер Жак Одіяр)

Спеціальний приз журі

«Насіння священного інжиру», режисер Мохаммад Расулоф

У програмі «Особливий погляд» переміг фільм «Чорний пес» режисера Гуань Ху.

«Золоту камеру» за найкращий дебют отримав «Арманд» (Норвегія, Нідерланди). Режисер – Хальфдан Ульман Тьондель (внук Інгмара Бергмана представляв фільм у програмі «Особливий погляд»).

Найкращим короткометражним фільмом став «Чоловік, який не міг мовчати» (The Man Who Could Not Remain Silent, Хорватія-Франція). Режисер – Небойша Слієпчевіч