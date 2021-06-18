Проти призначення Олега Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності

На сайті Офісу президента петиція про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОПУ зібрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів. Станом на 20:00 п’ятниці, 18 червня, петиція про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала понад 25456 голосів.

У Центрі протидії корупції (ЦПК) відреагували на необхідну кількість голосів.

«Є 25 000 голосів за відставку Татарова. Дякуємо всім, хто підписав. Всім, хто допомагав поширювати інфу про петицію. Всім, хто переконував родичів та знайомих. Ви всі молодці. Тепер слово за Зеленським. Татарова геть!», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, як пише «Українська правда» з посиланням на прес-службу Офісу президента, ОП звернувся до Державної служби спеціального звʼязку з вимогою пояснити, як петицію про відставку Олега Татарова підписав користувач з імʼям Biden Joe.

Держспецзвʼязок просять перевірити надійність захисту електронних ресурсів влади. В ОП підпис «Байдена» розцінюють як маніпуляцію. У Держспецзвʼязку відповіли, що нададуть «вичерпну відповідь у найкоротші терміни».

На підпис «Байдена» звернув увагу голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. У своєму Telegram він писав, що цей факт може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів і незаконне втручання в систему.

У чому підозрюють Олега Татарова

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що звинувачення на адресу Татарова «не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини».

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі.

Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня. Однак вже 24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ. Завдяки цьому Татаров уникнув арешту.