Наразі відомо про чотирьох потерпілих внаслідок зіткнення п'яти авто

На трасі поблизу села Ярчівці за 4 км від Зборова під час оформлення ДТП з вантажівкою трапилася ще одна аварія. Інцидент стався ввечері четверга, 13 січня, коли водій бензовоза, помітивши попереду ДТП з фурою, різко загальмував, внаслідок чого у нього врізався Honda CR-V. Внаслідок цих аварій четверо осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Про вечірні ДТП біля села Ярчівці 14 січня повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини. Учасниками першої аварії, що сталася близько 17:20, стали Fiat Doblo, Audi A6 та вантажівка Renault Premium. Від удару Fiat Doblo з'їхала в кювет, втім допомоги медиків потребували водій та двоє пасажирів Audi A6.

«До прибуття карети швидкої допомоги рятувальники надали допомогу одному з них та забезпечили безпеку на місці ліквідації наслідків ДТП. Під час ліквідації цієї ДТП о 18:10 на цій ділянці дороги трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода: відбулося зіткнення автомобілів Honda CR-V та DAF XF (сідельний тягач із цистерною для перевезення зрідженого газу), – повідомляють у ДСНС Тернопільщини.

У прес-службі поліції ZAXID.NET повідомили, що друга ДТП сталася у той момент, коли водій бензовоза, побачивши попереду на дорозі аварію, почав різко гальмувати.

«Друга аварія трапилася в межах за 200 метрів від першої. Водій легковика не дотримувався безпечної відстані з попередній вантажним автомобілем, був не обачний, і коли бензовоз почав гальмувати, то зіткнувся з ним», – розповів заступник начальника відділу з комунікації головного управління Нацполіції Тернопільщини Андрій Василик.

У цій аварії травми отримала 50-річна жінка. На щастя ДТП не спровокувало витік зрідженого газу пропан-бутан, який перевозив навантажувач.

Рятувальники також деблокували двох пасажирів з автомобіля Honda CR-V і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Внаслідок ДТП травмовано 50-річну пасажирку автомобіля, жительку м. Тернопіль. Її доправили в Тернопільську обласну лікарню.