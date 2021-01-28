У Львові в будинку на вул. Медової Печери чоловік під час сварки побив 81-річну матір. Жінка від травм померла, її тіло знайшла дочка. Підозрюваного затримали.

26 січня донька пенсіонерки прийшла провідати маму, натомість виявила її тіло зі слідами насильства. Вона викликала поліцію.

Експертиза встановила, що жінка загинула внаслідок отриманих травм.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що жінку побив її 52-річний син, який проживав у квартирі з матір’ю, під час побутового конфлікту», — повідомили у Нацполіції Львівщини.

Вбивцею виявився 52-річний син загиблої (фото поліції)

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. За ч.2 ст.121 ККУ чоловіку загрожує позбавлення волі до десяти років.