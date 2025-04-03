НАБУ подасть клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у справі

Власниця компаній-постачальниць, яку підозрюють в розкраданні на закупівлях для армії, виїхала за кордон, тому її планують оголосити в міжнародний розшук. Про це у четвер, 3 квітня, повідомив керівник першого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі «Радіо Свобода».

НАБУ 3 квітня подасть клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у справі розкрадання на закупівлях для ЗСУ. Прокурори проситимуть для більшості підозрюваних тримання під вартою з альтернативою застави.

За словами Абакумова, четверо людей перебувають в Україні, а бенефіціарна власниця компаній-постачальниць продуктів для армії виїхала за кордон.

«Четверо підозрюваних з п’ятьох перебувають в Україні. Бенефіціарний власник компанії перебуває за кордоном. Щодо неї буде застосована спеціальна процедура: спочатку оголошення в міжнародний розшук; а потім, якщо це не дасть результатів, ми застосуємо спеціальне досудове розслідування», – поясни він.

Крім цього, представник НАБУ зазначив, що колишній міністр оборони Олексій Резніков наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі.

«Якщо особа коментувала чи брала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа. На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам», – додав Абакумов.

Нагадаємо, у січні 2023 року ZN.UA опублікували розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закуповують за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри.

2 квітня Національне антикорупційне бюро оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для Збройних сил України під час воєнного стану.