Ірина Іваник під час обрання запобіжного заходу у Галицькому райсуді 9 травня

У четвер, 29 травня, Львівський апеляційний суд збільшив суму застави одній з підозрюваних у будівельній афері «Рубікон Груп» Ірині Іваник – із 514 тис. грн до 908 тис. грн. Вона перебуватиме під арештом до сплати усієї суми застави.

Раніше апеляційний суд також збільшив суму застави до 908 тис. грн ще одному підозрюваному – Юрію Бобаку. Двоє інших підозрюваних, Тарас Іваньо та Іван Горпинюк, можуть вийти із СІЗО під 5,7 млн грн застави – прокурор клопотав про збільшення розміру застави до 15 млн грн, але суд не задовольнив клопотання.

Як повідомляв ZAXID.NET, колишні керівники та працівники «Рубікон Груп» підозрюються у масштабному шахрайстві. Йдеться про Тараса Іваня, Івана Горпинюка, Юрія Бобака та Ірину Іваник, які ошукали вкладників кількох ЖК. Суд також арештував майно підозрюваних у будівельній афері «Рубікон Груп».

Колишнє керівництво та працівники ТзОВ БіК «Рубікон Груп» ошукали вкладників ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій у Винниках, ЖК «Етно Дім» у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого.

Про будівельну аферу «Рубікону» стало відомо у 2023 році, після зміни керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка.

Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках. Після повної зупинки будівельних робіт, сторони намагались домовитись, але ніхто не хотів поступатись, через що вкладники трьох ЖК вимушені були звернутись до поліції.

Зараз у суді перебуває одразу кілька проваджень за фактом шахрайства зі сторони колишніх директорів компанії-забудовника.