Миколаїв знову постраждав від масованого ракетного обстрілу, ворожа артилерія продовжує обстрілювати прикордонні села Сумщини, а також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.

ZAXID.NET підсумовує 144 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали понад 10 потужних вибухів. Також уночі ЗСУ відбили штурм росіян на Слов'янському напрямку. Російські військові намагалися просунутись в напрямку Верхньокам’янки, проте зазнали втрат та відійшли.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області через обстріли росіян, які ті ведуть з окупованої частини Херсонщини, спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив врожай. За даними Генштабу, обстрілів знову зазнали прикордонні села Сумської області та низка населених пунктів Харківщини. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли населені пункти біля межі Харківської та Донецької областей. Ворог продовжує спроби встановити контроль над Сіверськом та просунутися в бік Бахмута.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших. Штурм поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили, росіяни з втратами відійшли. Також російські війсбка намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського, а також в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка, проте невдало. Обстріли військової та цивільної інфраструктури триває на півдні та південному сході.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 липня втрати Росії серед особового складу становлять близько 38 300 військових. Також було знищено:

танків – 1 684 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 879 (+5);

артилерійських систем – 846 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 248 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 110 (+1);

літаків – 220 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 746 (+11);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);

спеціальної техніки – 68 (+0);

крилатих ракет – 166 (+4).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У ніч на 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12, який перевозив боєприпаси. Екіпаж, який складався з восьми українців, загинув.

Станом на 17 липня на Київщині знайдено 1346 тіл місцевих жителів, які загинули від рук окупантів, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти.