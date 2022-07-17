Більшість з жертв вбита з вогнепальної зброї

Станом на 17 липня на Київщині знайдено 1346 тіл місцевих жителів, які загинули від рук окупантів, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону, пише «Укрінформ».

«На сьогодні 1346 тіл вбитих людей, вбитих цивільних осіб – наголошую… Більшість із них вбита з вогнепальної зброї», – заявив він, зазначивши, що це не остаточна цифра.

Нагадаємо, що після втечі окупантів з Київської області світ побачив результати їхніх звірств, жертвами яких стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу. Лідери західних країн рішуче засудили воєнні злочини російської армії та закликали до розслідування та притягнення винних до відповідальності.