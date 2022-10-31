На російському військовому аеродромі знищено ударні гелікоптери Ка-52, вранці ворожі війська вдарили по енергетичних об’єктах одразу в кількох областях України. Під час ранкової тривоги гарно спрацювала українська ППО, знищивши 44 із понад 50 випущених ракет.

ZAXID.NET підсумовує 250 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо підсумки з хороших новин. Уночі на військовому аеродромі в Псковській області Росії внаслідок вибуху знищені два ударні гелікоптери Ка-52. Ще два гелікоптери отримали значні пошкодження.

Росіяни обстріляли енергетичні об'єкти в кількох областях України. Відомо про прильоти у Києві, Харкові, на Черкащині, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Унаслідок ворожих атак в областях були проблеми з електропостачанням.

Вперше з початку повномасштабної війни росіяни завдали ракетного удару по Чернівецькій області, влучивши в об’єкт енергетичної інфраструктури. До цього часу всі ракети росіян над Буковиною були збиті ППО.

Українська ППО гарно спрацювала під час ранкової тривоги, збивши 44 із понад 50 російських ракет. Відомо про успішну роботу ППО на Одещині, Львівщині та Київщині. На Вінниччині збита ворожа ракета впала у цивільні об’єкти, загиблих і поранених немає. Про падіння уламків збитої ракети на цивільний об'єкт повідомив і голова Хмельницької ОВА.

Збита українською ППО російська ракета впала в Молдові, унаслідок чого у кількох будинках жителів прикордонного села вибито вікна.

Біля Очакова росіяни обстріляли цивільні портові буксири, які транспортували баржу із зерном, виникла пожежа. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 71 820 військових. Також було знищено: