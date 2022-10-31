За даними української розвідки, на військовому аеродромі в Псковській області Росії внаслідок вибуху знищені два ударні гелікоптери Ка-52. Ще два гелікоптери отримали значні пошкодження.

Як йдеться в повідомленні, на військово-повітряній базі «Веретьє» у Псковській області вночі 31 жовтня стався сильний вибух.

«Два російських ударних гелікоптери Ка-52 "Алігатор" повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено», – сказано у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Подробиці про знищення іншої техніки та особового складу росіян уточнюються. У розвідці повідомили, що для ліквідації наслідків вибухів, а також пошуку диверсійних груп особовий склад військової частини у «Веретьє» піднято через тривогу, проходять слідчі дії.

Ка-52 «Алігатор» (Hokum B за класифікацією НАТО) – розвідувально-ударний гелікоптер російського виробництва. Вартість – близько 16 млн доларів. В Україні знищено кілька десятків цих вертольотів.