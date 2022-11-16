Наслідком масово ракетного удару є великі проблеми з електропостачанням у багатьох областях. За даними «Укренерго» найскладнішою є ситуація на заході України. На нафтобазі в Орловській області Росії сьогодні була бавовна. Швеція надасть Україні ППО, а Хорватія – вертольоти.

ZAXID.NET підсумовує 266 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Після масової ракетної атаки у ніч на 16 листопада у більшості населених пунктів відновили електропостачання, проте через критичну ситуацію ввели графіки відключень. За даними «Укренерго», ситуація з електропостачанням на заході України є «найскладнішою». Не забуваємо про потребу економити електроенергію.

День почався не без хороших новин, у Росії стався вибух на нафтобазі в Орловській області, місцева влада заявила про атаку безпілотником.

Протягом середи росіяни завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Російські війська продовжують зазнавати втрат на території України. Сили оборони пошкодили залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах окупантів.

Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

За даними Військово-Морських сил ЗСУ, станом на ранок 16 листопада Росія тримає кораблі з більше як 100 ракетами «Калібр» у Чорному, Азовському та Середземному морях.

Росіяни примусово вивозять українців із тимчасово окупованих територій України, зокрема з Херсонської області, у південні регіони РФ. За даними Центру національного спротиву, людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв.

Маємо хороші новини. Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги, там будуть боєприпаси та система протиповітряної оборони. За даними ЗМІ, Міноборони Хорватії ухвалило рішення про передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Його ще має підтвердити уряд країни. Адміністрація президента США звернулась до Конгресу для виділення Україні 37,7 млрд доларів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 82 710 військових. Також було знищено: