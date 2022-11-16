У Росії в Орловській області стався вибух на нафтобазі
Губернатор повідомив про «підрив безпілотником»
Світ — Ольга Гринько, 0 0
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Вибух на нафтобазі в Орловській області стався близько 4 години ранку
У середу, 16 листопада, в Орловській області РФ стався вибух на нафтобазі. Губернатор Андрєй Кличков заявив про «підрив безпілотником». Інцидент трапився в с. Стальной Конь.
Через вибух на нафтобазі виникла пожежа.
«Сьогодні близько 4 ранку ймовірно безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в с. Стальной Конь», – написаав він у Telegram.
Фото російських ЗМІ
За його інформацією, постраждалих немає.
Зазначимо, що пожежі на нафтобазах у Росії цього року траплялися вже декілька разів. Зокрема, під Нижнім Новгородом у березні та у Бєлгороді в квітні. У жовтні також виникла пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області.
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