Росія випустила в Чорне море корабля-носія крилатих ракет «Калібр», що може свідчити про підготовку нових ракетних ударів. На фронті найскладнішою залишається ситуація на Донецькому напрямку, зокрема поблизу Бахмута і Торецька. ЗСУ тримають оборону і діляться хорошими новинами – у окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза.

ZAXID.NET підсумовує 278 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста та села. Під постійними обстрілами перебуває Дніпропетровщина, зокрема вночі ворог з важкої артилерії та «Градів» бив по трьох громадах у Нікопольському районі.

Донецький напрямок зараз є одним із найскладніших – там були зафіксовані обстріли в районі населених пунктів Очеретинської, Авдіївської, Мар'їнської громад. Стабільно важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька.

Українські військові тримають оборону та завдають ударів по позиціях противника. Вранці в окупованому Донецьку, наприклад, спалахнула пожежа на нафтобазі.

Херсонщина, зокрема деокупований Херсон та інші населені пункти, перебуває під постійними обстрілами. За минулу добу окупанти вдарили по області 30 разів, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. У Харківській області залишається висока мінна небезпека.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни очікують, що українські військові можуть перетнути Дніпро і піти у контрнаступ на сході Херсонської області. Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля інформує, що окупанти вивезли з Нової Каховки всіх активних колаборантів.

Уперше за кілька днів Росія випустила в Чорне море корабля-носія крилатих ракет «Калібр», що може свідчити про підготовку нових ракетних ударів по Україні.

Поки військові захищають нас на фронті, СБУ працює в тилу. Спецслужба затримала ще двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини, а також «комуніста», який зливав локації одеської ППО через російські ЗМІ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 87 900 військових. Також було знищено: