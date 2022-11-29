Росія прагне зберегти темп ракетних ударів по Україні та готує нову хвилю атак, українців ж вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та ощадно використовувати електроенергію. Ворог наносив нові удари по Сумщині, Дніпропетровщині, сході та півдні країни, де зараз ситуація найбільш складна. Генсек НАТО наголошує, що масовані атаки Росії підганяють союзників ще більше допомагати Україні.

ZAXID.NET підсумовує 279 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці 29 листопада росіяни масовано обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області, за півтори години там зафіксували близько 30 вибухів. Ворог вдарив з «Градів» по житловому сектору Лимана Донецької області, відомо про щонайменше одного загиблого та трьох поранених.

Неспокійно було на Дніпропетровщині. Російські військові чотирма ракетами вдарили по промисломову району в Дніпрі, там зафіксовані руйнування, але обійшлось без жертв. По Нікопольському району окупанти били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Стабільно важкою залишається ситуація на сході, зокрема Донецькому напрямку, а також на півдні країни. Маємо хороші новини з Лугнаської області, у Сватовому українські військові знищили пункт дислокації російських окупантів. Там загинули близько 20 російських солдатів, ще понад 30 отримали поранення.

Деокупована частина Херсонщини перебуває під ворожими обстрілами, проте енернетики уже відновили електропостачання у Херсоні приблизно для чверті побутових споживачів, також централізовано відновлюють водопостачання. Росіяни зараз звозять мобільні загони особливого призначення російської гвардії (ОМОН) для проведення мобілізації чоловіків на окупованих територій південних областей України, зокрема Херсонщини.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), зараз Росія прагне зберегти, а не посилити, поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі. Американські аналітики переконані, що Росія готує нову хвилю ракетних ударів. Військові, а також представники української влади вкотре просять людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги та ощадно використовувати електроенергію.

Генсек НАТО наголошує, що масовані атаки Росії підганяють союзників ще більше допомагати Україні. Щодо допомоги, то Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU, а Словаччина передала Україні 30 БМП-1. Швеція також надасть Україні рекордний пакет військової допомоги, який включає наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформу, броненосці та 270 млн євро.

Сьогодні США схвалили рішення про виділення 53 млн доларів, які витратять на критично важливе обладнання для української енергосистеми.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 88 380 військових. Також було знищено: