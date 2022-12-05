Приємні новини одразу з двох ворожих авіабаз: під Рязанню та у Саратовській області були вибухи. Росіяни здійснили чергову масовану атаку, у під прицілом були східні, південні та центральні регіони – у більшості спрацювала ППО. Сьогодні відзначають міжнародний День волонтера та День Збройних сил України, пам’ятаймо про усіх, хто наближає нашу перемогу.

ZAXID.NET підсумовує 285 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Приємно починати підсумки з хороших новин. Унаслідок атаки дрона на авіабазі «Енгельс» у Саратовській області РФ пошкоджені два літаки. На цій авіабазі дислокуються стратегічні бомбардувальники Росії, які запускають ракети по Україні.

Ще одна хороша новина стосується авіабази під Рязанню, де унаслідок вибуху загорівся бензовоз. Російські ЗМІ повідомляли про трьох загиблих і шестеро постраждалих.

Ворог наносив нові удари по українських містах. Уночі росіяни атакували об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Ворожі війська вдарили трьома крилатими ракетами по підприємству в Кривому Розі, внаслідок чого один працівник підприємства загинув, ще троє людей отримали поранення. Вранці 5 грудня окупанти обстріляли ракетами Куп’яську громаду на Харківщині, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Вдень ворог здійснив чергову масовану атаку, у більшості регіонів спрацювала протиповітряна оборона. Про вибухи повідомляли на Полтавщині, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Миколаївщині, Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині. Також роботу ППО зафіксували на Київщині.

Через удари по об’єктах критичної інфраструктури у низці областей запровадили аварійне відключення електрики та водопостачання.

Сьогодні відзначають міжнародний День волонтера та День Збройних сил України, пам’ятаймо про усіх, хто наближає нашу перемогу та робимо святкові донати в улюблені фонди.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 91 690 військових. Також було знищено: