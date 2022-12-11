На заході та в центрі країни зараз є найбільше відключень електроенергії, в енергосистемі зберігається великий дефіцит. Росіяни знову вдарили по Херсону, Дніпропетровщині, під прицілом Покровський та Бахмутський райони Донеччини. Під Бахмутом українці розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян, а на Луганщині прогримів вибух у штабі «вагнерівців».

ZAXID.NET підсумовує 291 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

В енергосистемі України зберігається великий дефіцит, тому тривають аварійні і стабілізаційні відключення. Найбільше – у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій, Київській, Житомирській областях і в Києві.

Росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії, випустили понад 50 снарядів. Ворог обстріляв обʼєкт критичної інфраструктури та знищив автомобілі енергетиків у Херсоні, вдень у місті ще кілька разів лунали вибухи. Ситуація в Херсонській області залишається складною. Окупанти обстрілювали й Покровський і Бахмутський райони Донецької області. На Донецькому напрямку одна людина поранена у Максимільянівці Мар'їнської громади.

Під Бахмутом десантники розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян, а в окупованій Кадіївці на Луганщині прогримів вибух у штабі найманців приватної військової компанії «Вагнер».

В Україні незабаром може бути прийнятий на озброєння новий ударний безпілотник: сьогодні він уже практично готовий та проходить випробування. Розробка схожа на іранський дрон-камікадзе Shahed, але має особливість. Зокрема, після завдання удару безпілотник зможе повертатись на базу.

Партизанський рух «АТЕШ», який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Базу підпалили 10 грудня, відомо про кількох загиблих.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 94 140 військових. Також було знищено: