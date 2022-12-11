Кримські партизани заявили про причетність до підпалу російської військової бази
На базі перебували мобілізовані
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Партизанський рух «АТЕШ», який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Пожежа на базі спалахнула вранці в суботу, 10 грудня, а своє повідомлення партизани опублікували ввечері того ж дня.
«База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим "проектом" і, звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини», – заявили партизани.
У повідомленні вони уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.
ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, писали про загиблих військових. Пізніше проросійські кримські канали з посиланням на джерела у владних колах повідомили, що внаслідок пожежі двоє військових загинули, ще 200 евакуювали в інше приміщення. Причиною пожежі окупанти назвали необережне поводження з вогнем.
Офіційно про пожежу окупанти не повідомляли.
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