Неофіційно відомо про двох загиблих російських військових

Партизанський рух «АТЕШ», який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Пожежа на базі спалахнула вранці в суботу, 10 грудня, а своє повідомлення партизани опублікували ввечері того ж дня.

«База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим "проектом" і, звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини», – заявили партизани.

У повідомленні вони уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.

ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, писали про загиблих військових. Пізніше проросійські кримські канали з посиланням на джерела у владних колах повідомили, що внаслідок пожежі двоє військових загинули, ще 200 евакуювали в інше приміщення. Причиною пожежі окупанти назвали необережне поводження з вогнем.

Офіційно про пожежу окупанти не повідомляли.

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