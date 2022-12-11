Внаслідок обстрілу росіянами Херсона знищено три службові автомобілі енергетиків

Російські окупанти в ніч на неділю, 11 грудня, обстріляли Херсон, знищивши, серед іншого, службові автомобілі енергетиків, повідомив у неділю, 11 грудня, голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, вчора вночі російські окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа площею 30 метрів квадратних. На місце події одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

«Через ворожий обстріл знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки», – заявив він.

Напередодні росіяни вдарили дронами-камікадзе по об’єктах енергетичної інфраструктури на Одещині. Одеса й Одеська область перебували без світла понад добу. Вранці в неділю стало відомо, що подекуди електроенергію почали вмикати.

Крім менших за масштабами атак на енергетичні об’єкти, росіяни здійснили вісім масованих ударів по енергооб’єктах в період з 10 жовтня до 5 грудня включно. Через ці атаки в енергосистемі виник дефіцит потужностей, який спостерігатиметься до кінця зими.