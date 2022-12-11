Олег Болдирєв каже, що деталі дрона іноземні, але програмне забезпечення – українське

В Україні незабаром може бути прийнятий на озброєння новий ударний безпілотник: сьогодні він уже практично готовий та проходить випробування. Про це в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» розповів керівник проектів державного концерну «Укроборонпром» Олег Болдирєв.

За його словами, розробка схожа на іранський дрон-камікадзе Shahed, але має особливість.

«Ми, українці, дуже жадібні люди: у нас будуть камікадзе з можливістю повернення», – сказав він.

За його словами, наразі безпілотник проходить випробування. Апаратна частина дрона виготовлена з деталей іноземного виробництва, оскільки, як пояснив Болдирєв, в Україні, наприклад, не виготовляють відеокамер потрібного розширення. Водночас збірка і програмне забезпечення дрона будуть українськими.

«Але все зібрати, покласти все у планер, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби) – це українське», – сказав Олег Болдирєв.

Нагадаємо, про те, що Україна створює бойовий дрон, «Укроборонпром» повідомив 17 жовтня. Він здатен завдавати ударів на відстані до 1000 км, а вага його бойової частини становить 75 кг.

Пізніше речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад повідомила, що безпілотник перевірять у бойових умовах до кінця року.