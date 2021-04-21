У найближчі кілька днів у Львові та області синоптики прогнозують грози та пориви вітру. На вихідних та на початку наступного тижня очікуються заморозки від -5 до 0°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, температура повітря поступово знижуватиметься до кінця тижня. Заморозки до -5°С очікують у гірських районах Львівщини.

У четвер, 22 квітня, на території Львівської області очікуються грози, в горах – із мокрим снігом, пориви західного вітру 15-20 м/с. У Львові цього дня можлива гроза. Температура в області становитиме від 2 до 14° тепла, а у Львові – 10-12° тепла.

У п’ятницю, 23 квітня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями мокрий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с. Вночі та вранці сильний заморозок від -5 до 0°, температура вдень 5-10° тепла.

У суботу та неділю, 24-25 квітня, синоптики прогнозують дощі, місцями мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с. Вночі та вранці сильний заморозок від -5 до 0°, температура вдень 5-10° тепла.

У понеділок, 25 квітня, вдень очікується дощ і мокрий сніг, вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Зранку можливий сильний заморозок від -5 до 0°, температура вдень 5-10° тепла.

У вівторок, 26 квітня, істотних опадів не прогнозують. Уночі та вранці заморозок від 0 до -5°, температура вдень 7-12° тепла.