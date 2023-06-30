У перші дні липня на Львівщині очікується грозова погода

У найближчі вихідні, 1-2 липня, синоптики прогнозують на Львівщині погіршення погодних умов. Очікуються грози та град.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у суботу погоду визначатиме проходження атмосферного фронту із заходу.

1 липня у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.

2 липня збережеться хмарна погода з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25° тепла.

3 липня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці – не ходити під розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.