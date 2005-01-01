Поліція отримала повідомлення про замінування квартири у багатоповерхівці на Майорівці

Багатоповерхівка на вул. Медової Печери, 11

Львівська поліція отримала повідомлення про замінування квартири у багатоквартирному будинку на вул. Медової Печери, 11 у Львові. Про це з посиланням ДСНС повідомила у неділю ввечері «Гаряча лінія Львова».

«Згідно інформації ДСНС, мешканець повідомив у поліцію, що збирається замінувати квартиру на вул. Медової Печери, 11. Просимо зберігати спокій, детальніша інформація згодом», - йдеться у повідомленні.

П’ятиповерховий багатоквартирний будинок на три під’їзди на вул. Медової Печери, 11 розташований у львівському мікрорайоні Майорівка.

Варто зауважити, що у Львові часто фіксують фальшиві повідомлення про замінування, однак мова, як правило, йде про громадські об'єкти - школи, вокзали, торгово-розважальні центри чи клуби. Щоправда, більше року тому, у січні 2017-го, було повідомлення про замінування 5-поверхівки на вул. Володимира Великого. Вибухівки тоді теж не виявили, але на час перевірки довелося евакуювати усіх мешканців.

P.S. За уточненою інформацією, яка з’явилась уже після публікації цієї новини, повідомлення про замінування надійшло від жінки, що мешкає у цьому будинку. Вибухотехніки оперативно провели перевірку і ніякої вибухівки не виявили. Мешканців будинку не евакуйовували.

Судячи з усього, мешканка будинку, що повідомила про замінування, має проблеми з ментальним здоров’ям. «Наразі вирішується питання щодо госпіталізації мешканки у зв’язку з можливим незадовільним психологічним станом», – сказано в уточненому повідомленні «Гарячої лінії Львова».