З 1 червня водії авто з українськими номерами, які користуються державними та пільговими платними дорогами Польщі, будуть зобов’язані сплачувати проїзд на діючих умовах. По це повідомили в Мінінфраструктури Польщі, пише interia.pl.

На всіх автомагістралях Польщі звільнення від плати за проїзд для всіх автомобілів з українськими номерами було введено з 1 березня. Проте в польському Мінінфраструктури все ж вирішили повернути оплату за проїзд з 1 червня.

За інформацією Мінінфраструктури, зміна не стосується транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу для громадян України. Незалежно від країни реєстрації, такі транспортні засоби все одно не будуть змушені сплачувати проїзд на платних дорогах Польщі за умови попереднього повідомлення. Для перетину кордону перевізники, що здійснюють рейси із доставки в Україну гуманітарних вантажів, мають завчасно заповнити спеціальну форму.

Близько половини автомагістралей і всіх швидкісних доріг в Польщі безкоштовні для транспортних засобів вагою до 3,5 тонн. На автомагістралях А1, А2 та А4 оплата стягується у пунктах проїзду відповідно до категорії транспортного засобу та пробігу.

З грудня 2021 року проїзд на деяких ділянках автомагістралей А2 та А4 сплачується лише в електронному вигляді. Водії транспортних засобів вагою понад 3,5 тонни повинні використовувати нову електронну систему сплати проїзду e-TOLL добу.