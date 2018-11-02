Попри заклики голів УГКЦ та УПЦ КП хрести з єврейського кладовища у Самборі не перенесли

Візуалізація запланованого меморіального парку у Самборі

Створення меморіального парку «Пам'ять» на колишньому єврейському кладовищі у Самборі не можуть розпочати через неможливість перенесення трьох хрестів, які встановили на цій території. Раніше голова УГКЦ Блаженнійший Святослав спільно із головою УПЦ КП Патріархом Філаретом звернулись до місцевої громади, щоб ці хрести урочисто перенесли на міський цвинтар, а на єврейському кладовищі облаштували меморіал.

Як розповів на прес-конференції 2 листопада ініціатор створення меморіального парку «Пам'ять», уродженець Самбора, який зараз проживає у Канаді, Марк Фрайман, реалізація проекту затримується через спротив місцевих мешканців щодо перенесення трьох хрестів на міське кладовище.

На колишньому єврейському кладовищі у Самборі німецькі окупанти масово розстрілювали євреїв, ромів, поляків, українців. Їх тут же поховали у братніх могилах, але на місці майже немає розпізнавальних знаків, які б свідчили про захоронення. 1 листопада у Самборі відзначали 75 річницю масових розстрілів. Цього дня мали урочисто перенести хрести з єврейського кладовища, однак місцеві цього не зробили.

Проектом передбачено встановити пам’ятник 17 борцям за волю України

«На превеликий жаль, є деякі сили у місті, які організували кампанію проти проекту [облаштування меморіального парку] та перенесення хрестів. Результатом є несприйняття місцевих священників та їхнє небажання брати участь у церемонії з перенесення хрестів», – сказав ініціатор створення меморіального парку «Пам'ять» та відмовився назвати, про які «сили» йдеться.

Міський голова Самбора Юрій Гамар заявив ZAXID.NET, що «проти цього проекту виступають люди, що хочуть здобути політичні дивіденди».

Через спротив місцевих мешканців реалізація проекту меморіального парку затримується на невизначений термін.

Раніше був укладений меморандум з міською радою Самбора про створення меморіального парку, а також розроблений детальний план цієї території. У міськраді також працює робоча група, що займається питанням реалізації цього проекту.

Проект меморіального парку у Самборі

Як писав ZAXID.NET, проектом передбачено обгородити місця масових захоронень, встановити пам’ятник 17 борцям за волю України, яких розстріляло гестапо, та зробити алею з садом та спільним пам’ятником.