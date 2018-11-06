Порошенко заявив, що замах на Катерину Гандзюк майже розкрито

Слідство у цій справі розглядає понад 20 версій

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:561590

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Президент України Петро Порошенко заявив, що він зацікавлений у розкритті вбивства херсонської активістки і чиновниці Херсонської мерії Катерини Гандзюк. Він запевнив, що правоохоронці не відкинуть жодної з понад 20 версій цього злочину.

«Хочу заявити, що жодна версія (а їх сьогодні понад 20) не відкинута. Кожна буде дуже ретельно досліджена з дотриманням процедури слідства. Я як президент не маю можливості і не повинен отримувати інформацію, яка може перешкодити розслідуванню. Але влада повинна забезпечити прозорість, а правоохоронні органи – ефективно працювати. Тільки так можна встановити істину і покарати зло», – сказав Порошенко на зустрічі з молоддю у вівторок, 6 листопада, в Києві, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що правоохоронці вважають цей злочин майже розкритим.

«Цей злочин вже в значній мірі розкритий. Знайдено вбивцю, помічників, які зізналися, затримано організатора», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня у Херсоні. На жінку вилили кислоту, через що вона отримала сильні опіки, від яких лікувалася в Києві. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Загалом у справі нападу на Катерину Гандзюк є п’ять фігурантів, четверо з них зізналися у злочині, а на тілі п’ятого виявили сліди від кислоти. Усі причетні до нападу на Катерину Гандзюк, як стверджують правоохоронці, воювали в антитерористичній операції на Донбасі.

Похорон Катерини Гандзюк відбудеться в середу, 7 листопада, у Херсоні.

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