Британська розвідка відзначає, що активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії. Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

«Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.

«Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне», – зазначає Міністерство оборони Британії.