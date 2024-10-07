Квасолевий салат з м’ясом – це дуже поживна, наповнена білком страва, яка ідеально підійде для обіду і може бути повноцінним прийомом їжі. У рецепті використовується свинина, але ви можете замінити її на улюблене м’ясо чи, якщо ви веган, замінити його на тофу, до прикладу.

Інгредієнти:

квасоля – (сира) – 100 г;

свинина або яловичина – 400-500 г;

сіль – ½ ч. л.;

цибуля салатна – 1 шт.;

олія – 2 ст. л.;

гірчиця – 1 ст. л.;

петрушка або кінза – 1 пучок;

яблучний оцет – 6 %1 ч. л.;

олія – 1 ч. л.;

сіль – ¼ ч. л.;

цукор – ⅓ ч. л.

Спосіб приготування

Квасолю промийте під проточною водою 2-3 рази, викладіть в каструлю, залийте 500 мл води та відваріть квасолю до готовності під закритою кришкою. Якщо ви попередньо замочували квасолю, вона буде готова вже за 1,5 години, якщо ні, то варіть її на невеликому вогні 2,5-3 години, за потреби доливаючи кип’ячену воду, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

М’ясо викладіть в каструлю, залийте водою, додайте солі та варіть 40-50 хв з моменту закипання води (або до готовності м'яса).

Салатну цибулю поріжте півкільцями, додайте до неї солі, цукру, яблучного оцту 6 %, перемішайте та залиште цибулю маринуватися на кілька хвилин. Дрібно нашаткуйте пучок петрушки або кінзи.

Відварене м'ясо витягніть з води та, за допомогою виделки, порвіть на волокна, викладіть в салатницю та змішайте його з відвареною квасолею, замаринованою цибулею та нашаткованою петрушкою.

Для салатної заправки: в окремій мисці змішайте 1 ст. л. гірчиці та 2 ст. л. олії. Заправте салат соусом, перемішайте та одразу подавайте.

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