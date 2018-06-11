Праворадикали у центрі Києва зірвали рекламу компанії російського бізнесмена-українофоба

Банер із рекламою хлібної продукції росіянина у центрі Києва

Банери з рекламою продукції одіозного російського бізнесмена Германа Стєрлігова були помічені на балконі одного з будинків на Хрещатику в Києві. Активісти ультраправої організації С14 зірвали рекламу та намагаються з’ясувати, хто у Києві представляє бізнес підприємця, що послідовно підтримує проросійських найманців на Донбасі. Про це пише член С14 Сергій Мазур.

«Центр столиці, Хрещатик 44а. С14 зняло банер російського одіозного бізнесмена Германа Стерлигова. Українофоба та спонсора «ДНР» та «ЛНР». Орендарі офісу з цим банером на балконі вже кілька днів не з’являються», – зазначив він.

Ультраправі здерли рекламу хлібного бізнесу росіянина

Як пише «Новинарня», Герман Стєрлігов – російський мільйонер, відомий ультраконсервативними поглядами та епатажними заявами. Він неодноразово висловлювався за приєднання України до Росії, закликав сепаратистів до диверсій в Україні, а також, за деякими даними, фінансово допомагав російським найманцям на Донбасі.

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У останні роки Стєрлігов зосередився на виробництві продуктів, зокрема «хліба за традиційним російським рецептом», який і був прорекламований на банері. Судячи зі всього, в Україні працює філіал фірми Стєрлігова, що винаймає офіс у центрі Києва.