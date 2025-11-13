Французька компанія виплатила Україні компенсацію

Французька компанія Surys, яка фігурує у розслідуванні НАБУ щодо корупційних схем на державному підприємстві «Поліграфкомбінат Україна», перерахувала до держбюджету 3,37 млн євро (приблизно 163,4 млн грн). Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У відомстві зауважили, що це перше в історії України успішне завершення міжнародного розслідування, проведеного спільною слідчою групою України, Франції та Естонії. Справу розслідували через махінації під час виготовлення паспортів. Серед фігурантів – ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов, який на той час очолював держпідприємство «Поліграфкомбінат Україна». У Франції щодо компанії Surys велося досудове розслідування, пов’язане з підозрами у хабарництві та інших злочинах.

У результаті Національна фінансова прокуратура Франції уклала з компанією угоду про судове врегулювання (Convention Judiciaire d’Intérêt Public), яку затвердив суд у Парижі. У межах цієї угоди Surys сплатила штраф і компенсувала збитки, завдані державі Україна. САП координувала захист інтересів України у французькому суді спільно з Parquet national financier.

Головне про справу «Поліграфкомбінату Україна»

У 2023 році НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему на державному підприємстві «Поліграфкомбінат Україна», збитки від якої оцінили у понад 450 млн грн. Серед підозрюваних – ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов, який у 2011-2016 роках очолював держпідприємство.

За даними слідства, у 2013 році керівник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення паспортів, ID-карт і водійських посвідчень. Закупівлі відбувалися через так звану «компанію-прокладку», яка купувала продукцію безпосередньо у виробників, а потім перепродавала держпідприємству із націнкою у 4-6 разів. Унаслідок цього, за даними НАБУ, з 2013 по 2016 рік фігуранти заволоділи близько 500 млн грн.

Слідство також встановило, що Степанов приховав свої реальні прибутки, оформивши фіктивний продаж акцій пов’язаній компанії на 1,35 млн доларів, хоча їхня ринкова вартість не перевищувала 100 тис. доларів. Частину коштів, за даними детективів, він перевів на рахунки близьких людей.