Гроші підуть на закупівлю FPV-дронів

Благодійному фонду «Спільнота Стерненка» передали 44 млн грн від угод про визнання винуватості в справах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це й вівторок, 11 листопада, повідомила САП.

Як зазначають у прокуратурі, гроші підуть на закупівлю FPV-дронів.

«За результатами укладених угод про визнання винуватості у справах САП та НАБУ, які затверджені Вищим антикорупційним судом, 44 млн грн перераховано в благодійний фонд “Спільнота Стерненка” на закупівлю FPV-дронів воїнам ЗСУ. Це один із важливих внесків в обороноздатність підрозділів ЗСУ, що допомагає ефективніше здійснювати ключові бойові завдання на шляху до перемоги», – йдеться у повідомленні.

Загалом за час повномасштабної війни на потреби Сил оборони за угодами з САП перерахували близько 2,9 млрд. У дописі додають, що це результат системної роботи прокурорів у напрямі відшкодування шкоди державі та спрямування грошей на найнеобхідніше у воєнний час.

Благодійний фонд «Спільнота Стерненка» був заснований для постійного забезпечення Сил безпеки та оборони дронами, передусім типу FPV, а також для сприяння розвитку безпілотних технологій.

«Фонд засновано 15 січня 2025 року. Ми створили його, щоб більше допомагати Силам оборони України. Раніше ми працювали невеликою командою у 5 людей, охопили понад 400 підрозділів на усіх напрямках фронту, і вирішили масштабуватися, щоб робити більше. До створення фонду передали війську понад 145 тис. FPV-дронів а також багато іншого», – йдеться на сайті фонду.

Нагадаємо, благодійний фонд «Повернись живим» у жовтні 2025 року отримав майже 12 млрд грн надходжень, з яких 11,57 млрд грн – це гроші міжнародних грантів. Гроші скерують на закриття потреб Сил безпеки та оборони, але більше деталей наразі у фонді не повідомили.