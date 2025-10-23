ПК «Південь» відреагувало на допис Сергія Стерненка

Повітряне командування «Південь» в четвер, 23 жовтня, прокоментувало заяву волонтера Сергія Стерненка про те, що військовим Повітряних сил заборонено отримувати допомогу у вигляді дронів-перехоплювачів та збивати ними російські розвідувальні дрони.

Там зазначили, що поширена «інформація щодо не використання БпЛА-перехоплювачів на Одеському напрямку та заборон отримувати допомогу від волонтерів не відповідає дійсності».

Водночас в командуванні наголосили, що протиповітряна оборона півдня України «застосовує усі можливі засоби для перехоплення ворожих повітряних цілей» та відкрита до співпраці.

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Стерненко опублікував допис, де повідомив, що біля Одеси не можуть збити російський розвідувальний безпілотник, «бо в ПС досі не чули про дрони-перехоплювачі та й інколи забороняють підрозділам отримувати допомогу».

«Довбані волонтери знов пишуть неправду в інтернеті, що вони там розуміють, це все провокація… А той розвідник, він же без вибухівки, значить не страшно. Не опанувати ж перехоплювачі, дурня якась!» – згодом іронічно пожартував Стерненко.

До слова, у березні 2025 року стало відомо, що Сили безпілотних систем почали збивати ударні дрони типу «шахед». Тоді військові не розголошували засоби, за допомогою яких протидіють ударним безпілотникам. Однак було відомо, що застосовуються дрони-перехоплювачі літакового або квадрокоптерного типу.

4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час чергової російської атаки на Україну дронам-перехоплювачам вдалося збити десятки безпілотників. На тлі цього він анонсував розширення виробництва БпЛА такого типу.