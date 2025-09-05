У розкраданнях коштів на ДП у 2023 викрили колишнього голову МОЗ Максима Степанова

Україна вперше повернула гроші, які вивели за кордон учасники корупційної схеми в держпідприємстві «Поліграфкомбінат «Україна». Іноземна компанія, причетна до схеми, компенсує понад 3,3 млн євро (близько 163 млн грн), повідомили у пресслужбі НАБУ у п’ятницю, 5 вересня.

За даними НАБУ, йдеться про справу українського підприємства «Поліграфкомбінат», який займається виробництвом цінних паперів та документів суворої звітності. Слідчі встановили, що комбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку. За це ексдиректор держпідприємства отримував авторські права на дизайни захисних елементів у документах.

В межах провадження повідомили підозри вісьмом людям, зокрема і колишньому очільнику «Поліграфкомбінат». Крім того, НАБУ звернулося до Національної фінансова прокуратура Франції щодо компенсації збитків. 3 вересня суд у Парижі постановив французьку компанію відшкодувати втрачені держбюджетом України гроші.

«3,377 млн євро (орієнтовно 163 млн грн за курсом НБУ) надійде до державного бюджету від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і САП щодо зловживань на ДП “Поліграфкомбінат “Україна”. Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що роботу щодо представництва інтересів України у французькому суді координувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Під час розгляду справи відбулася координація зусиль українських антикорупційних органів, французьких та естонських правоохоронців, а також Євроюсту.

Нагадаємо, ДП «Поліграфкомбінат» з 2013 року очолював колишній міністр охорони здоров’я 2019-2021 років Максим Степанов. У 2023 році йому повідомили про підозру в розтраті 450 млн грн – втім, вже тоді він виїхав з України. У вересні 2023 року Степанова заочно арештували.

За даними слідства, 2013 року тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, водійських посвідчень тощо. Ця компанія закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, завищеними в чотири-шість разів.