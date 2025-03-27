Пухкі золотисті пиріжки – це справжня класика. Однією з найпопулярніших начинок є капуста, яка робить випічку ніжною і соковитою, а поєднання свіжої та квашеної капусти додає страві особливої пікантності.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно – 500 г (+ 2 ст. л. для опари);

яйце – 1 шт.;

вода – 100 мл;

молоко – 100 мл;

живі пресовані дріжджі – 25 г;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

жовток – 1 шт.;

для начинки:

квашена капуста – 200 г;

білокачанна капуста – ¼ качана;

ріпчаста цибуля – 1 шт.;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

зерна коріандру – 1 ч. л.;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Щоб приготувати смачні пиріжки, почніть з приготування опари. Для цього змішайте теплу воду та молоко, додайте дріжджі, трохи цукру та борошна, а потім добре перемішайте. Залиште суміш на деякий час у теплому місці, щоб дріжджі активувалися і утворилася пінна «шапочка», пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Потім у велику миску додайте борошно, опару, сіль, яйце та олію. Замісіть м'яке тісто, яке має бути еластичним і пластичним. Якщо тісто здається сухим, додайте трохи води. Залиште його на деякий час, щоб воно піднялося.

Поки тісто підходить, приготуйте начинку. Подрібніть цибулю та капусту. Обсмажте цибулю до м'якості, а потім додайте капусту і готуйте все разом. Додайте квашену капусту та спеції, добре перемішайте, і залиште охолонути.

Коли тісто підійде, сформуйте з нього кульки і розкачайте їх. Вкладіть начинку та загорніть пиріжки будь-якою формою. Викладіть їх на деко, змастіть жовтком і випікайте в розігрітій духовці до золотистої скоринки.