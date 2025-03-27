Пухкі пиріжки з капустою. Рецепт дня1
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Пухкі золотисті пиріжки – це справжня класика. Однією з найпопулярніших начинок є капуста, яка робить випічку ніжною і соковитою, а поєднання свіжої та квашеної капусти додає страві особливої пікантності.
Інгредієнти:
для тіста:
- борошно – 500 г (+ 2 ст. л. для опари);
- яйце – 1 шт.;
- вода – 100 мл;
- молоко – 100 мл;
- живі пресовані дріжджі – 25 г;
- соняшникова олія – 3 ст. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- жовток – 1 шт.;
для начинки:
- квашена капуста – 200 г;
- білокачанна капуста – ¼ качана;
- ріпчаста цибуля – 1 шт.;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- зерна коріандру – 1 ч. л.;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування:
Щоб приготувати смачні пиріжки, почніть з приготування опари. Для цього змішайте теплу воду та молоко, додайте дріжджі, трохи цукру та борошна, а потім добре перемішайте. Залиште суміш на деякий час у теплому місці, щоб дріжджі активувалися і утворилася пінна «шапочка», пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Потім у велику миску додайте борошно, опару, сіль, яйце та олію. Замісіть м'яке тісто, яке має бути еластичним і пластичним. Якщо тісто здається сухим, додайте трохи води. Залиште його на деякий час, щоб воно піднялося.
Поки тісто підходить, приготуйте начинку. Подрібніть цибулю та капусту. Обсмажте цибулю до м'якості, а потім додайте капусту і готуйте все разом. Додайте квашену капусту та спеції, добре перемішайте, і залиште охолонути.
Коли тісто підійде, сформуйте з нього кульки і розкачайте їх. Вкладіть начинку та загорніть пиріжки будь-якою формою. Викладіть їх на деко, змастіть жовтком і випікайте в розігрітій духовці до золотистої скоринки.