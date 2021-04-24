Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливість дипломатичних представництв «недружніх країн» наймати на роботу росіян. Документ оприлюднений на сайті Кремля.

В документі вказано, що відповідне рішення прийняли «через недружні дії США та інших іноземних держав». Список таких країн наразі невідомий – його складатиме російський уряд.

Зокрема, указ дозволяє російському уряду визначати кількість людей без громадянства роботодавця, які зможуть працювати в його дипломатичних представництвах на території РФ.

Рішення про обмеження Кремль ухвалив на тлі висилки російських дипломатів з різних країн ЄС. Зокрема, раніше про видворення 18 росіян оголосила Чехія, яка звинуватила російські спецслужби в підриві складу зі зброєю у Врбетице. Росія вислала 20 чеських дипломатів у відповідь.

В знак солідарності із Чехією чотирьох російських дипломатів вислали зі своїх країн, своєю чергою, Естонія, Литва та Латвія.