Міністерство оборони Росії повідомило про те, що приватна військова компанія «Вагнер», яка спробувала вчинити військовий заколот, передасть армії свою важку військову техніку.

«Йде підготовка до передачі ПВК "Вагнер" важкої військової техніки до діючих підрозділів Збройних сил РФ», – сказано в повідомленні російського міністерства оборони у вівторок, 27 червня.

Тим часом ФСБ Росії закрила кримінальну справу проти «вагнерівців» та їхнього ватажка Євґєнія Пріґожина. Нагадаємо, що закриття справи проти заколотників передбачали домовленості Пріґожина з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком. Також ці домовленості передбачають, що Пріґожин має виїхати в Білорусь.

Закриття справи проти «вагнерівців» ФСБ пояснила тим, що найманці не продовжують чинити «дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину».

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.