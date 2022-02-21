Рада Євросоюзу затвердила виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні на тлі загострення російської агресії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС у понеділок, 21 лютого.

Раніше надання Україні кредиту в межах макрофінансової допомоги затвердили Єврокомісія і Європарламент. Екстрена макрофінансова допомога триватиме 12 місяців і складатиметься з двох виплат.

Так, Україна отримає першу частину коштів після підписання самого Меморандуму про взаєморозуміння щодо конкретних заходів, які мають погодити Єврокомісія та України. Другу – після виконання узгоджених у цьому документі структурних реформ.

Раніше речниця Єврокомісії Верлі Нуйц заявляла, що новий макрофінансовий пакет доповнює суттєву допомогу, яку ЄС вже надав Україні для підтримки стійкості країни та її модернізації, а також у боротьбі з пандемією Covid-19, на загальну суму понад 17 млрд євро з 2014 року.

До слова, 24 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявляла, що Україна зможе отримати ще 120 млн євро допомоги у вигляді грантів.