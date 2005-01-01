Радіо МАКСИМУМ декомунізує монумент Батьківщина-мати

Суспільство22 березня2870
Радіо МАКСИМУМ декомунізує монумент Батьківщина-мати
Радіо МАКСИМУМ декомунізує Батьківщину-мати

Саме із такою пропозицією Радіо МАКСИМУМ звернулося до Київської міської державної адміністрації і до Міністерства культури України, якому підпорядкований меморіальний комплекс.

Радіостанція готова власним коштом демонтувати радянську символіку зі щита скульптури.

«Київська Батьківщина-мати вища за американську Статую Свободи. Це найвищий монумент столиці і ми вважаємо, це не дуже добре, коли на такій максимальній висоті досі висить радянський герб, – говорить головний продюсер Радіо МАКСИМУМ Слава Дьомін. – Саме тому ми звернулися із пропозицією виправити ситуацію».

За словами інженерів Інституту сталевих конструкцій імені Шимановського, Батьківщина-мати всередині пуста. Якщо вирізати шестиметровий радянський герб зі щита – порушиться геометрія монументу, утвориться велика діра і в конструкції гулятиме вітер. Тому після демонтажу потрібно буде замінити герб іншим елементом.

За попередніми розрахунками, вартість демонтажу радянського герба становитиме близько 500 тисяч гривень. А от скільки коштуватиме монтаж нового елементу і якого саме – поки невідомо.

Радіо МАКСИМУМ готове надати власний логотип для монтажу на щиті замість радянської символіки. Максимально великий логотип на максимальній висоті цілком відповідає філософії Радіо МАКСИМУМ.

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