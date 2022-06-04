Міністр оборони України закликав Захід допомогти зупинити Росію і ослабити її військову міць

За оптимістичними прогнозами, активні бойові дії між Збройними силами України та російськими окупантами припиняться до кінця 2022 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 в Братиславі.

Резніков наголосив, що точно передбачити терміни завершення війни не можна, але все ж оптимістичний прогноз він має.

«Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», – заявив Резніков.

Він нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні в тому, що всі землі довкола Росії є «їхніми», тому їх треба «розвернути». Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію й не ослабить її військову міць.

Також він сказав, що російська армія засвідчила всьому світові, що її образ як «другої армії світу» виявився хибним. Натомість в Україні побачили не реґулярну армію сучасної держави, а зграю вбивць, мародерів і ґвалтівників.

Міністр оборони наполіг, що на саміті НАТО в Мадриді варто долучити Україну в стратегію Альянсу на наступні 10 років, бо це в інтересах усього цивілізованого світу. На його думку, НАТО слід почати процес долучення України до Альянсу де-факто, якщо це поки неможливо здійснити де-юре.

Українські Сили оборони наразі зосереджені на відкиданні ворожих військ з усіх тимчасово окупованих територій України, а далі Київ буде розглядати питання, як забезпечити безпеку України, коли Росія є її сусідом.