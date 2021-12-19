Росія направила до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для «спільного патрулювання» регіонів уздовж її західного кордону. Відповідну інформацію в суботу, 18 грудня, опублікувало Міністерство оборони Білорусі.

«Відеофакт. Спільне патрулювання повітряних кордонів Союзної держави. Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ПКС [повітряно-космічних сил] Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії», – сказано в повідомленні.

Також білоруське міністерство оборони опублікувало відповідне відео.

Зазначимо, що на заході Білорусь межує з Польщею. Наразі на білорусько-польському кордоні триває міграційна криза: тисячі громадян із країн Азії, Африки і Близького Сходу прибули до Білорусі для подальшого потрапляння до ЄС. Вони проривають польський, литовський і латвійський кордони з надією надалі потрапити до Німеччини. Однак прикордонники цих країн їх не пропускають і завертають назад.

Проривати кордони нелегалам допомагають білоруські силовики. Також вони дають нелегалам каміння для нападу на польських прикордонників.