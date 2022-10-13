Росія погрожує вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані

Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Про це Reuters заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.

За його словами, генсек ООН Антоніу Гутерреш в середу, 12 жовтня, отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем. Ці претензії в Москві в цю неділю мають обговорити з представниками ООН.

«Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна і добрив – тоді, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому... Ми не проти поставок зерна, але ця угода повинна бути рівноправною, вона повинна бути справедливою і чесно виконуватися всіма сторонами», – сказав Гатілов.

Російський дипломат також згадав вибух на Кримському мосту як приклад «терористичних актів», які «ускладнюють досягнення політичного вирішення» між Росією та Україною.

Постійний представник Росії при ООН у Женеві не надав копаю листа, направленого Гутеррешу.

Водночас офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що з РФ у постійному контакті в питанні щодо експорту зерна.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі була підписана угода про безпечне вивезення українського зерна. 1 серпня перше судно з кукурудзою вирушило з українського порту до Лівану. Після цього інші судна також відправилися з трьох українських портів. Безпеку усіх вантажів гарантують ООН і Туреччина.