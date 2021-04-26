Великий десантний корабель «Кондопога» виконуватиме завдання в Чорному морі

Російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту – «Олександр Отраківський» і «Кондопога».

«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», — заявили у прес-службі Північного флоту Росії, яку цитує російський «Інтерфакс».

У відомстві нагадали, що екіпажі «Олександра Отраковського» і «Кондопоги» відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.

Зазначимо, що минулого тижня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітрянодесантних військ РФ. У маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

У Чорне море на маневри прийшли великі десантні кораблі Північного і Балтійського флотів РФ, артилерійські і десантні катери Каспійської флотилії.

Як інформував ZAXID.NET, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що наказав до 1 травня повернути на місця постійної дислокації всі війська, яка брали участь у навчаннях в окупованому Криму.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.